Приморская столица может получить статус столицы российского бега

«Столичный» конкурс: 10 городов на место

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Май может стать знаковым месяцем для развития легкой атлетики во Владивостоке. Сразу два знаковых забега ожидают любителей активного отдыха. Первый, с говорящим названием «ЗаБег», стартует 21 мая, в нем примут участие спортсмены одновременно в 10 городах России. В Санкт-Петербурге спортсмены начнут забег в 10 часов утра, поэтому, чтобы сохранить синхронность, Владивосток начнет движение со стартовой линии в 17.00. В забеге примет участие порядка 40 тысяч легкоатлетов, сообщает корреспондент "В".

- Идея мероприятия – мы объединяем страну бегом. При этом мы выберем столицу российского бега, - рассказал один из организаторов «ЗаБега» Кирилл Воробьев. – Она будет определена по трем критериям. Первый: соотношение количества участников к объему населения, второй – средняя проходимая дистанция, и третий: средняя скорость бегунов. И кто из городов прибежит первым – тоже будет учтено.

Как пояснила Юлия Вельбик, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока, в полумарафоне примут участие не только профессиональные бегуны, но и любители, включая детей. Юным участникам отводится трехкилометровый отрезок, взрослые дистанции начинаются с пяти километров, более опытные бегуны могут попробовать свои силы в забеге на 10 км и полумарафонской дистанции(21 км).

Организаторы постарались максимально уменьшить дискомфорт жителям и гостям приморской столицы при проведении «ЗаБега», поэтому перекрыта будет всего одна улица – Светланская – от перекрестка у стадиона «Авангард» (проезд на Пушкинскую будет доступен) до перекрестка на центральной площади города (не мешая проезду по Океанскому проспекту). В это же время (с 15.00 до 23.00) невозможно будет проехать и по Корабельной набережной. На это стоит обратить внимание родителей, планирующих отдых с детьми на набережной Цесаревича.

Предстоящий полумарафон станет первым из пяти массовых забегов, которые пройдут в этом году в Приморье. Второй, под эгидой «Гонки Героев», намечен на последние выходные мая, но о нем организаторы пока просили широкой публике не разглашать, чтобы сохранить интригу.