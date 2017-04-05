Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль

Женщина въехала в препятствие и получила сотрясение мозга

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автоледи на Toyota Allion въехала в леерное ограждение и получила сотрясение мозга. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло 4 апреля около 16:15 на 15-м километре трассы Седанка-Патрокл-поселок Новый, когда автомобиль двигался с Патрокла в сторону Седанки. 44-летняя женщина направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, РИА VladNews писало о том, что 4 апреля трассу Седанка-Патрокл в сторону Седанки перекрывали из-за появившегося на поверхности дороги маслянистого пятна; из-за скользкой поверхности произошло несколько ДТП, в том числе с участием автомобиля ДПС.