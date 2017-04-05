Ребенок доставлен в Тысячекоечную больницу

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Автомобиль Toyota Prius сбил 7-летнюю девочку в центре Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Ребенок доставлен в Тысячекоечную больницу с ушибом головного мозга средней степени.

Известно, что наезд произошел в 09:45 во вторник, 4 апреля, вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома №20"а" по улице Уборевича. Машина двигалась со стороны улицы Фонтанной в сторону улицы Суханова. За рулем авто находилась 53-летняя женщина.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.