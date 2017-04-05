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Спорт

Жителей и гостей Владивостока приглашают на открытие «Велосезона-2017»

Сбор участников велозаезда начнется в субботу, в 11.30
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке состоится открытие спортивно-массового мероприятия «Велосезон-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот раз велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутская, далее по Корабельной Набережной и финиширует на набережной Цесаревича.

В этом году локальные площадки для участников велопробега развернутся на набережной Цесаревича. Среди таких площадок можно выделить уже понравившиеся всем игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие велосипедные мероприятия.

«Каждый год насладиться весенними видами краевой столицы на своем «двухколесном друге» собираются сотни велосипедистов. В прошлом году к велопробегу присоединились роллеры и скейтеры. Это массовое и красочное зрелище не оставит никого равнодушным», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Как сообщают организаторы мероприятия, в случае отсутствия велосипеда любой желающий может взять его в прокате организации «Сам себе велосипед» (располагается на пляже «Юбилейный», телефон: 2-09-57-67) либо в любом другом прокате.

Сбор участников велозаезда начнется в 11.30. Принять участие в велопробеге приглашаются все желающие, независимо от возраста и опыта.

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