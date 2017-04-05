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Общество

В Приморье зафиксировано 15 возгораний

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 15 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. 

На тушении было задействовано 93 человека личного состава и 27 единиц техники. 

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 38 термоточек в 13 муниципальных образованиях: 1 – в Анучинском муниципальном районе, 5 – в Дальнереченском муниципальном районе, 8 – в Кировском муниципальном районе, 2 – в Красноармейском муниципальном районе, 2 – в Лесозаводском городском округе, 1 – в Михайловском муниципальном районе, 2 – в Пограничном муниципальном районе, 5 – в Пожарском муниципальном районе, 4 – в Спасском муниципальном районе, 1 – в Ханкайском муниципальном районе, 1 – в Хорольском муниципальном районе, 1 – в Шкотовском муниципальном районе, 5 – в Яковлевском муниципальном районе. Проверяются.

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