В Приморье зафиксировано 15 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 15 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

На тушении было задействовано 93 человека личного состава и 27 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 38 термоточек в 13 муниципальных образованиях: 1 – в Анучинском муниципальном районе, 5 – в Дальнереченском муниципальном районе, 8 – в Кировском муниципальном районе, 2 – в Красноармейском муниципальном районе, 2 – в Лесозаводском городском округе, 1 – в Михайловском муниципальном районе, 2 – в Пограничном муниципальном районе, 5 – в Пожарском муниципальном районе, 4 – в Спасском муниципальном районе, 1 – в Ханкайском муниципальном районе, 1 – в Хорольском муниципальном районе, 1 – в Шкотовском муниципальном районе, 5 – в Яковлевском муниципальном районе. Проверяются.