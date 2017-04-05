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Общество

Яхтсмены Приморья открыли сезон победой в Сочи

Из Владивостока участие принимали 5 экипажей
Фото: яхт-клуб Фото: яхт-клуб "Семь Футов"
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Юные яхтсмены Приморского края успешно начали новый парусный сезон в Сочи. В этом городе одновременно проходили две регаты – третий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования «Сочинская регата», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов".

Кубок России в олимпийских классах яхт проводился для лодок класса «470», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «49-й», «49-й FX», «Накра 17 – микст», «RS:X», «Финн». В Сочинской регате участвовали классы «420», «Лазер-радиал» (юн), «Лазер 4.7», «29-й», парусная доска Техно, парусная доска RS:X (юн).

Перед регатой ребята прошли учебно-тренировочные мероприятия, а затем, с 25 марта по 1 апреля, начались соревнования. За призовые места боролось более 150 спортсменов из разных городов России и Украины: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, Анапы, Таганрога, Азова, Воронежа, Днепропетровска, Ейска, Самары, Тольятти, Саратова, Севастополя.

Соревнования проходили при сложной погоде: из семи гоночных дней только два прошли при хорошем гоночном ветре, все остальные дни – дождь, холод, слабый ветер. Тем не менее, гоночному комитету удалось провести 11 гонок почти во всех классах яхт.

Из Владивостока участвовало 5 экипажей, подготовку проводили тренеры Денис Гайдаенко и Михаил Уткин. Ребята показали отличную подготовку и хорошие результаты:

Класс «Лазер-радиал»: Кислухина Мария - 1 место;

Класс «Лазер 4.7»: Мария Истратова – 2 место среди девушек; Даниил Майстровский - 7 место среди юношей, Марк Лисовицкий – 12 место среди юношей.

Класс «420»: Илья Гайдаенко / Богдан Шабаев – 3 место.

Уже в мае, с 6 по 14, состоится финал Кубка России. По итогам третьего этапа и финала будет сформирована сборная России по парусному спорту на 2017 год для участия в международных соревнованиях, в Первенстве мира и Первенстве Европы. 

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