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Спорт

«Внимание!На старт!» - успей записаться: радио «Лемма» продолжает регистрацию участников

Мероприятие состоится 22 апреля
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Быстрее, Выше, Сильнее! Радио «Лемма» приглашает школьников от 6 до 17 лет принять активное участие в веселом спортивном празднике – «Внимание! На Старт!». Бег в мешках, прыжки на скакалке, эстафеты и многое другое! Участвуй, побеждай и получай нагрудную медаль от радио «Лемма».

«Внимание! На старт» - это не просто спортивные соревнования, но и настоящий праздник. Участников мероприятия и его гостей ждут весёлые конкурсы и полезные подарки! Помимо этого, каждый участник, который пройдёт с задором все подготовленные конкурсы получит диплом от радио «Лемма». Главным заданием будет принести хорошее настроение и с энтузиазмом проявить свои физические способности. Участники, которые покажут наилучшие спортивные результаты, получат подарки от радиостанции.

Для того, чтобы стать участником спортивных соревнований, нужно отправить заявку на электронный адрес: pr-pmg@mail.ru, с пометкой «Внимание! На старт». В письме указать: Ф.И.О., возраст, дату и год рождения и контактные номер телефона. Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено! По всем вопросам обращаться по телефону куратора проекта +79502807445. Спортивный праздник «Внимание! На старт» состоится 22 апреля 2017 года. Регистрация участников открывается в 11:00. Место проведения: стадион школы № 47, по адресу – г. Владивосток, ул. Нейбута, 26. Справки по телефону : 249 - 8 – 800.

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