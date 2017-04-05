Приморец изнасиловал и убил малолетнюю девочку

Преступник отправился в исправительную колонию

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

36-летний житель Лесозаводска осужден за убийство и изнасилование 13-летней девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что у фигуранта дела была интимная связь с 13-летней девочкой. В один из дней августа 2015 года, когда они вместе находились у озера, расположенного в окрестностях г. Лесозаводска, потерпевшая сообщила ему о намерении заявить в правоохранительные органы о фактах вступления с ней в половую связь.

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина накинул на шею потерпевшей ремешок от сумки и задушил ее. Тело убитой девочки он закопал недалеко от озера.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 21 оду лишения свободы.