Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя, который обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием интернета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что фигурант дела размещал на специальных автомобильных сайтах объявления об оказании услуг по приобретению и доставке автомобильных запчастей. После того как злоумышленнику поступали деньги, он переставал выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ущерб превысил 200 тысяч рублей и во время следствия был частично возмещен.
Сообщается, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.