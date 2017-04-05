Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя, который обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием интернета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что фигурант дела размещал на специальных автомобильных сайтах объявления об оказании услуг по приобретению и доставке автомобильных запчастей. После того как злоумышленнику поступали деньги, он переставал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ущерб превысил 200 тысяч рублей и во время следствия был частично возмещен.

Сообщается, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.