В Приморье мужчины женятся в возрасте 25-34 лет

А вот женщины выходят замуж с 18 до 24 лет

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Возрастные тенденции вступления в брак в Приморье озвучили специалисты органов ЗАГС в ходе пресс-конференции 4 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По словам замглавы департамента записи актов гражданского состояния края Татьяны Булатовой, эти тенденции сохраняются из года в год:

«От 43,8 до 51% женщин вступают в первый брак в возрасте от 18 до 24 лет. От 39,9 до 45% мужчин – в возрасте от 25 до 34 лет. Позже 35 лет отношения регистрируют – 17,7-19,8% женщин и 24,2-27% мужчин. До достижения совершеннолетия вступают в брак, как правило, только 1,5-2% девушек и менее 1% юношей», – рассказала Булатова.

При этом часто молодожены стараются выбрать символичную дату для заключения брака. Одни руководствуются традициями, в том числе национальными, смотрят на церковный календарь. Другие верят в магию цифр или ориентируются на гороскопы и звезды.

«Ажиотажный спрос работники органов ЗАГС отмечали 8 августа 2008 года, 11 ноября 2011 года. Также был интерес к зеркальной дате 13 февраля 2013 года. Сейчас мы готовимся к “наплыву” молодоженов в День семьи, любви и верности – 8 июля. И традиционно свадебный пик придется на летние месяцы и начало осени», – добавила она.