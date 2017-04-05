Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль 11:17, 05 апреля Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль (Эксклюзив)
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 11:10, 05 апреля Два междугородних рейса из Владивостока отменены
​Во Владивостоке 10:49, 05 апреля ​Во Владивостоке "электричка" сбила 7-летнюю девочку (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 05 среда
11:24
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
11:24
​Политические споры в Приморье набирают обороты
11:22
Яхтсмены Приморья открыли сезон победой в Сочи
11:17
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль Эксклюзив
11:10
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
11:07
Приморская столица может получить статус столицы российского бега
10:58
В Приморье мужчины женятся в возрасте 25-34 лет
10:49
​Во Владивостоке "электричка" сбила 7-летнюю девочку Эксклюзив
10:44
Приморец изнасиловал и убил малолетнюю девочку
10:32
Бизнес Приморья готовится травить православных куриными яйцами на Пасху
10:19
«Внимание!На старт!» - успей записаться: радио «Лемма» продолжает регистрацию участников
10:17
Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей
10:02
Опрос: половина россиян не уверена в завтрашнем дне
09:43
Весенний подарок для женщин от «Ростелекома» – подписка «Женский мир»
09:42
Личность террориста-смертника, совершившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, установлена
09:35
Семьи жертв теракта в Санкт-Петербурге получат по 1 млн рублей
09:23
Минздрав предлагает ужесточить проверку водителей на алкоголь
09:20
Известны имена десяти погибших при теракте в Петербурге
09:10
Часть Владивостока останется без света в среду, 5 апреля Адреса
09:07
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 апреля Адреса
09:07
Источник: Власти собираются провести по всей РФ митинги против терроризма
09:05
Во Владивостоке утром туман
09:03
В национальный реестр специалистов были внесены изменения
08:06
Еженедельная продовольственная ярмарка возвращается на центральную площадь Владивостока
04:03
«Молодой управдом» стартовал во Владивостоке
03:22
Музыка может избавить от боли, - ученые
02:02
В администрации Владивостока состоялось совещание в преддверии летнего трудового семестра
01:20
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы: в каких школах Владивостока растят гениев
00:04
В России вступила в силу новая редакция ПДД с целым рядом изменений
Апрель, 04 вторник
23:47
Ученые узнали, почему женщины в возрасте не могут забеременеть
22:31
Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке
21:33
Ученые узнали, в какой стране живут самые плаксивые дети
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4109 (48) от 05 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пидан высоко, губернатор – далеко
800 кило любви и нежности
Хвойная армия пополнится новобранцами
Владивостокские школьники знают толк в инвестициях
Клещи войны не объявляют. Нападают сразу
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Бизнес Приморья готовится травить православных куриными яйцами на Пасху

Конфискована первая крупная неблагонадежная партия товара, которую уже продавали
Фото: agrobk.ru Фото: agrobk.ru
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье начинается очередное "золотое время" для предпринимателей: тематические товары и продукты для Пасхи (16 апреля) буквально сметают с полок магазинов. Особым спросом пользуются яйца, которые, однако, могут безнадежно испортить светлый праздник и довести православных христиан до больничной койки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Инспекторы предупреждают: на потребительском рынке активны недобросовестные продавцы, которые под видом свежих яиц продают в лучшем случае, старые и не качественные яйца, в худшем - давно просроченные и опасные для здоровья.

Так, совсем недавно на складе на улице Снеговой, 13"д" во Владивостоке были изъяты 43 тысячи подозрительных яиц: маркировка производителя с датой выработки на яйцах отсутствовала, а ветеринарное свидетельство, предоставленное позже собственником, было оформлено на абсолютно другую партию товара. Неблагонадежный товар продавали тут же.

Как рассказывают инспекторы Россельхознадзора, опыт показывает, что яйца без ветеринарных сопроводительных документов, на деле оказываются просроченными. Мало того, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы нельзя исключить наличие в них сальмонеллы или кишечной палочки, способные вызвать серьезное заболевание или отравление. А приготовленная с такими сырыми яйцами, например, творожная пасха станет "бомбой" не замедленного действия.

Ведется расследование административного дела. По его завершении  вся многотысячная партия яиц будет утилизирована или уничтожена.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей
10:17, 05 апреля 2017 Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей

Расследование уголовного дела завершено

Личность террориста-смертника, совершившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, установлена
09:42, 05 апреля 2017 Личность террориста-смертника, совершившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, установлена

Расследование продолжается

Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась
17:44, 04 апреля 2017 Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, Максим Арышев, скорее всего, сам стал жертвой

Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу
17:33, 04 апреля 2017 Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу

Расследование дела завершено

Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
16:01, 04 апреля 2017 Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме

Возбуждено уголовное дело

Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто
15:53, 04 апреля 2017 Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто

Обстоятельства случившегося уточняются

ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке
15:48, 04 апреля 2017 ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке

Подробности уточняются