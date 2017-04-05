Бизнес Приморья готовится травить православных куриными яйцами на Пасху

Конфискована первая крупная неблагонадежная партия товара, которую уже продавали

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье начинается очередное "золотое время" для предпринимателей: тематические товары и продукты для Пасхи (16 апреля) буквально сметают с полок магазинов. Особым спросом пользуются яйца, которые, однако, могут безнадежно испортить светлый праздник и довести православных христиан до больничной койки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Инспекторы предупреждают: на потребительском рынке активны недобросовестные продавцы, которые под видом свежих яиц продают в лучшем случае, старые и не качественные яйца, в худшем - давно просроченные и опасные для здоровья.



Так, совсем недавно на складе на улице Снеговой, 13"д" во Владивостоке были изъяты 43 тысячи подозрительных яиц: маркировка производителя с датой выработки на яйцах отсутствовала, а ветеринарное свидетельство, предоставленное позже собственником, было оформлено на абсолютно другую партию товара. Неблагонадежный товар продавали тут же.

Как рассказывают инспекторы Россельхознадзора, опыт показывает, что яйца без ветеринарных сопроводительных документов, на деле оказываются просроченными. Мало того, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы нельзя исключить наличие в них сальмонеллы или кишечной палочки, способные вызвать серьезное заболевание или отравление. А приготовленная с такими сырыми яйцами, например, творожная пасха станет "бомбой" не замедленного действия.

Ведется расследование административного дела. По его завершении вся многотысячная партия яиц будет утилизирована или уничтожена.