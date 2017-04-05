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Опрос: половина россиян не уверена в завтрашнем дне

60% граждан России живут сегодняшним днем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Мысли о будущем рождают у россиян в равной степени чувства и уверенности (45%), и неуверенности (46%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Это выяснили в Фонде "Общественное мнение".

Согласно результатам опроса, молодежь в возрасте 18-30 лет более уверена в будущем (55%), нежели люди 46-60 лет (37%). Свою уверенность в будущем респонденты объясняли тем, что у них сейчас все хорошо (10%), востребованностью на работе (7%), надеждой на свои силы (6%), верой в Путина, правительство (5%), стабильностью в стране (5%).

В то же время, как установили социологи, неуверенность порождается нестабильностью в государстве и в мире (11%), низкими зарплатами, пенсиями (9%), безработицей, страхом потерять работу (9%), ростом цен и тарифов (6%), отсутствием надежды на улучшения (5%).

Вместе с тем среди россиян неуклонно растет доля оптимистов, смело смотрящих в ближайшее будущее: так, если в 2012 году таких было 44% , то сегодня уже 48%. Доля пессимистов упала за тот же период с 12% до 9%, показал опрос, проведенный 25-26 марта среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ .

ФОМ подсчитал, что 60% россиян живут сегодняшним днем, 29% ориентированы на будущее, 8% склонны жить прошлым. При этом большинство (57%) считает, что строить долгосрочные планы оправданно, полезно, 35%, наоборот, называют это бессмысленным, бесполезным.

Как следует из итогов опроса, 70% респондентов строят планы на будущее, 30% - нет. Что касается "глубины" планирования, то 45% заглядывают в ближайшее будущее, 20% охватывают и отдаленное, 5% смотрят только далеко вперед. При этом задуманное сбывается у 55%, не сбывается - у 11% опрошенных. Последние объяснили свои неудачи силой обстоятельств (10%) и личным фактором (1%).

Сравнивая свою жизнь сегодня и собственные представления о своем будущем 10 лет назад, 31% участников опроса сообщил, что они примерно совпадают, вдвое больше (60%) - не совпадают.

По мнению 41% респондентов, через 3-5 лет жизнь в нашей стране станет лучше, 27% - не изменится, 14% - ухудшится. С бОльшим оптимизмом россияне смотрят в будущее своей семьи: 50% уверены в лучшей жизни для своих близких, 23% видят ее такой же, 7% прогнозируют ухудшение положения семьи.

Что касается заветной мечты, то она есть у абсолютного большинства россиян (74%), и лишь 23% респондентов заявили об отсутствии таковой.

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