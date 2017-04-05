Известны имена десяти погибших при теракте в Петербурге

Расследование дела продолжается

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Следственный комитет России опубликовал имена десяти погибших во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Чтобы определить личности еще четырех погибших потребуется генетическая экспертиза.

Отметим, что еще 49 пострадавших в настоящее время находятся в больнице.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность предполагаемого террориста-смертника установлена.