Минздрав предлагает ужесточить проверку водителей на алкоголь

Минздрав планирует ужесточить правила проверки водителей на предмет состояния опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет во вторник "Коммерсант". Поручение изменить закон дал первый вице-премьер Игорь Шувалов.
В правительстве недовольны тем, что все больше граждан отказывается проходить тесты на алкоголь, а инспекторы ГИБДД этому не препятствуют. Последние не заинтересованы в том, чтобы везти нарушителя к врачу, поскольку число медучреждений муниципального уровня с действующими лицензиями сократилось, а дорога до них может составлять несколько десятков километров.
Водитель в этой ситуации также не заинтересован в медицинском освидетельствовании, потому что в случае положительного результата будет вынужден встать на учет и лишится права занимать определенные должности. А поскольку наказание за пьяную езду и отказ от теста на алкоголь идентичны (штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет), то и нарушитель, и инспектор зачастую выбирают второй вариант.
По данным Госавтоинспекции, в 2016 году за вождение в пьяном виде было наказано 246 тысяч водителей, 154 тысячи - за отказ от медосвидетельствования.
Кроме того, проблемы создает и приказ Минздрава о том, что акт проверки водителя может готовиться до трех суток, а это значит, что у инспектора нет оснований для отстранения водителя от управления автомобилем, и его приходится просто отпускать, утверждают в правительстве.
В Минздраве "Коммерсанту" подтвердили, что готовят поправки в этот приказ, однако подробности раскрывать не стали. В свою очередь, представитель Шувалова рассказал изданию что вице-премьер поручил МВД внести изменения в законодательство для того, чтобы нарушители понимали, что "лазеек для ухода от наказания не остается".