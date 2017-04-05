Часть Владивостока останется без света в среду, 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Алеутская ул.12,
Бийская ул.26,
Гайдара ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Днепровская ул.16, 18, 22, 24, 30, 34, 36,
Захарова ул.5,
Ильичева ул.2Б,
Карла Маркса ул.10, 11, 11А, 12, 14, 16, 17, 4, 6, 7, 8, 9,
Ладыгина ул.2,
Лермонтова ул.48,
Лесная 2-я ул.12, 12А,
Печорская ул.4,
Порт-Артурская ул.1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Постышева ул.43,
Посьетская ул.11, 13, 15, 17,
Путятинская ул.57, 61
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.