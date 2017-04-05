Во Владивостоке утром туман

В крае местами осадки

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+24°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно с прояснением, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C, в пригороде до +15°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.