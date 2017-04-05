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Общество

Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится во Владивостоке

Знаменитый режиссер театра и кино, сценарист и продюсер отмечает свой юбилей
Фото: Театр им.М.горького Фото: Театр им.М.горького
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Народный артист России Андрей Сергеевич Кончаловский, режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, в 2017 году отмечает двойной юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского академического театра имени Максима Горького. Ему исполняется 80 лет и 55 из них он посвятил кино. 

Казалось бы, Кончаловский реализовал себя во всех жанрах кино и театра, фильмы его по праву признаны классикой отечественного и мирового кинематографа, однако творческие поиски продолжаются. И базируются эти поиски на главном постулате метода режиссера: у человека нет иного предмета для любви, кроме человека, потому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек.

К каждому, с кем столкнула его жизнь, Кончаловский испытывает чувство благодарности: к одним — за вдохновение, к другим — за помощь и веру, к третьим — за урок, а к некоторым — просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, — о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах — режиссер поделится на своем творческом вечере.

НА творческой встрече с приморцами Андрей Кончаловский приоткроет участникам вечера секреты своей профессии, расскажет о «скрытых смыслах», которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях, поразмышляет о современной культуре, о человеческой силе и слабости, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве.

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