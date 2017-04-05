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Общество

«Молодой управдом» стартовал во Владивостоке

Состоялось первое занятие
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Экспресс-курс «Молодой управдом» стартовал во Владивостоке. 3 апреля, в актовом зале администрации города состоялось первое занятие. Среди тем семинара – способы управления многоквартирным домом (МКД), принципы проведения собраний собственников, работа совета МКД.

«Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений. При этом сменить способ управления МКД можно в любое время, – рассказал директор НП «Домовой контроль» Роман Ершов. – Существует три способа управления многоквартирным домом: это непосредственное управление собственниками, товарищество собственников недвижимости (ТСН) и управляющая компания».

Спикер пояснил особенности каждого способа управления многоквартирным домом. Так, непосредственное управление возможно в МКД, в котором не более 30 квартир. От имени собственников в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из собственников.

«Среди преимуществ непосредственного управления: отсутствие расходов на управление, характерных для УК. Техническое обслуживание жилья и общего имущества может осуществляться силами самих жителей, либо подрядными организациями, что позволяет снизить расходы на содержание и ремонт дома. Каждый собственник самостоятельно заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями и не несет ответственности за задолженность по оплате коммунальных услуг своих соседей», – отметил Роман Ершов.

Товарищество собственников недвижимости создается собственниками многоквартирного дома и регистрируется в качестве некоммерческой организации. Задачи ТСН – управление общим имуществом дома, осуществление деятельности по содержанию этого имущества и предоставлению коммунальных услуг. ТСН имеет право оказывать услуги и выполнять работы по содержанию, ремонту общего имущества в доме своими силами или привлекать компании, осуществляющие соответствующие виды деятельности.

«Преимуществами ТСН являются эффективная защита собственников перед ресурсоснабжающими организациями и эффективное управление домом», – подчеркнул докладчик.

Управляющая компания – это коммерческая организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирным домом на основании лицензии. Жильцам дома необходимо выбрать конкретную управляющую организацию, согласовать с ней условия договора, а также размер платы за содержание и ремонт. По условиям договора УК за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги.

«Главным плюсом УК является то, что большинство вопросов, касающихся обслуживания дома, решаются без непосредственного участия жильцов. В качестве еще одного положительного момента можно привести тот факт, что при наличии нескольких должников по квартплате необходимые работы все равно с большой вероятностью будут выполняться», – рассказал Роман Ершов.

 Как отметил эксперт «Молодого управдома», в случае, если домом управляет управляющая компания, важна роль совета многоквартирного дома, который взаимодействует с УК и представляет интересы собственников.

«Совет многоквартирного дома – это маленькое правительство в доме, связующее звено между собственниками и управляющей компанией, – отметила Наталья Войновская. – Именно для того, чтобы мнение собственников было объективно донесено до управляющей компании, необходимо выбрать совет МКД. Такой совет не подлежит официальной регистрации, он закреплен Жилищным кодексом с 2011 года как совещательный орган».

Выпускник первого экспресс-курса «Молодой управдом» Александр Бондяев поделился реальными примерами грамотного управления многоквартирным домом.

«Я являюсь председателем совета своего дома с 2013 года, – рассказал молодой управдом. – Отмечу, что дел у совета МКД немало: мы взаимодействуем с УК, планируем ремонтные работы, контролируем их качество, следим за качеством предоставления коммунальных услуг, вместе с управляющей компанией решаем появившиеся в доме проблемы. Зато наш дом чистый, светлый и сухой, прилегающая территория находится в хорошем состоянии, и мы не переплачиваем за коммуналку».

На вопрос, как создать совет многоквартирного дома, Александр Бондяев ответил, что данный совещательный орган выбирается на общем собрании собственников дома.

«Собственникам следует собраться и выбрать совет МКД, председателя совета. При этом регистрируются все присутствующие собственники и подсчитывается общая площадь их квартир. Собрание считается правомочным, если присутствуют собственники 50% и более от общей площади дома», – рассказал Александр Бондяев.

«Мы въехали в дом несколько лет назад и столкнулись с массой проблем – в подъезде не было освещения, окна на лестничных площадках выбиты и многое другое, – поделился председатель совета МКД по ул. Глинки Дмитрий Будников. – В СМИ узнали о некоммерческом партнерстве «Домовой контроль» и сразу обратились в организацию. Здесь мы получили бесплатную и качественную юридическую консультацию. Благодаря сотрудникам «Домового контроля» в нашем доме был создан совет, и мы общими усилиями решили все насущные вопросы. Члены организации пригласили в школу жилищного просвещения «Управдом», полученные знания здорово помогают в наведении порядка в МКД».

Отметим, экспресс-курс «Молодой управдом» только стартовал. Уроки проходят в актовом зале администрации приморской столицы (Океанский проспект, 20) по понедельникам и средам.

Следующий семинар состоится 5 апреля в 18:30. Тема занятия: «Работа управляющей компании, взаимодействие совета МКД с УК. Договор управления». Записаться на занятия могут все желающие жители приморской столицы в возрасте до 35 лет. Подать заявку можно по телефону 254-52-77 или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные (телефон, эл. Почту).

Для информации:

Напомним, Владивосток стал первым городом в России, в котором по инициативе Игоря Пушкарёва открылась школа жилищного просвещения именно для молодежи. Так, впервые в приморской столице «Молодой управдом» заработал в 2014 году, его выпускниками стали более 50 человек. 

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