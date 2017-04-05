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Общество

В администрации Владивостока состоялось совещание в преддверии летнего трудового семестра

Детали работы бойцов педагогических студенческих отрядов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

3 апреля, в краевом центре состоялось совещание специалистов администрации Владивостока с директорами детских оздоровительных лагерей и представителями приморского отделения «Российских студенческих отрядов» по вопросу организации работы педагогических отрядов летом 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Нам необходимо обсудить все детали работы бойцов педагогических студенческих отрядов во время летнего трудового семестра в оздоровительных лагерях города, чтобы каникулы у школьников прошли безопасно и плодотворно», - отметил начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Представители приморского регионального отделения «Российские студенческие отряды» рассказали о планах на предстоящее лето.

По словам руководителя педагогов Дениса Григорьева, к предстоящему лету готовится 13 педагогических отрядов. Сейчас они проходят онлайн обучение в соответствии с требованием законодательства, а потом придут на практику в местное отделение РСО. По окончании обучения каждый студент-педагог получит свидетельство, которое дает ему право заниматься с детьми. Как отметил Денис Григорьев, к лету планируется выпустить порядка 300 бойцов, при этом 60 студентов получают профильное образование на базе своих вузов.

Командир Приморского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Роман Гритченко обратился к директорам лагерей с просьбой об оплате медицинской комиссии каждого вожатого. Как отметил специалист управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока Николай Сомов, оплата медкомиссии по закону лежит на работодателе, а также напомнил о необходимости составлении трудовых договоров между лагерями и бойцами педагогических отрядов.

В завершение заседания начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Сухоленцева напомнила присутствующим о ряде положений законодательства и об ответственности вожатых в работе с детьми.

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