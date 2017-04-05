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Общество

Еженедельная продовольственная ярмарка возвращается на центральную площадь Владивостока

7 апреля, с 8 до 19 часов и в субботу, 8 апреля, с 9 до 18 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 7 апреля, на центральной площади Владивостока развернётся первая в этом году весенняя ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Продовольственная ярмарка будет работать каждую неделю по пятницам и субботам с весны до глубокой осени.

Ярмарка организована в целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, товарами местных товаропроизводителей и способствует развитию конкуренции. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи, мёд и продукты пчеловодства, соления, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную, рыбную, мясную продукцию и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Так, свою продукцию представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 7 апреля, с 8 до 19 часов и в субботу, 8 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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