Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток 19:39, 04 апреля Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток (Эксклюзив)
Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды 17:52, 04 апреля Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды (Эксклюзив)
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С 17:01, 04 апреля Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С
Новостная лента
Апрель, 05 среда
02:43
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
02:43
​Политические споры в Приморье набирают обороты
02:02
В администрации Владивостока состоялось совещание в преддверии летнего трудового семестра
01:20
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы: в каких школах Владивостока растят гениев
00:04
В России вступила в силу новая редакция ПДД с целым рядом изменений
Апрель, 04 вторник
23:47
Ученые узнали, почему женщины в возрасте не могут забеременеть
22:31
Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке
21:33
Ученые узнали, в какой стране живут самые плаксивые дети
20:02
Специалисты рассказали о дифтерии, полиомиелите и кори в Приморье
19:39
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток Эксклюзив
19:17
Школьников Приморья знакомят с правилами дорожного движения
18:32
ДФО за год принял почти 8 тысяч соотечественников, вернувшихся из-за рубежа
18:07
Бюст Юрия Гагарина появился в США
17:52
Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды Эксклюзив
17:44
Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась
17:33
Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу
17:26
Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости
17:13
Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними Эксклюзив
17:01
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С
16:53
Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов Эксклюзив
16:49
Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы Фото
16:37
Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание
16:25
Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля
16:13
Как внести предложения по благоустройству общественных пространств
16:01
Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
15:53
Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто Эксклюзив
15:48
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке Фото
15:47
Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем
15:35
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
15:23
Во Владивостоке прошли городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек Фото
15:16
Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:09
Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4109 (48) от 05 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пидан высоко, губернатор – далеко
800 кило любви и нежности
Хвойная армия пополнится новобранцами
Владивостокские школьники знают толк в инвестициях
Клещи войны не объявляют. Нападают сразу
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Философ, IT-специалист или звезда рок-группы: в каких школах Владивостока растят гениев

Обзор
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Обзор «10 успешных специализированных школ Владивостока» подготовило управление образования администрации города в помощь родителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По словам специалистов, апрель и май – месяцы, когда семьи будущих первоклашек начинают всерьез задумываться о школе. Конечно, любое учебное заведение города дает полноценное и качественное образование, но вместе с тем с тем есть самые успешные. Именно в них занимается большинство победителей олимпиад и даже всероссийских конкурсов. Их ученики регулярно набирают высокие балы по ЕГЭ.

Технический лицей (ул.Ковальчука, 6). В 2013 году лицей вошел в ТОП – 500 лучших школ России. В 2016 стал лауреатом Всероссийской выставки образовательных учреждений России, в этом же году получил миллионный грант от Игоря Пушкарёва. Основной специализацией здесь является математика. В данный момент в лицее также делают упор на IT-технологии.

Творческая школа №45, известная благодаря клипу Мумий Тролля (50 лет ВЛКСМ, 27). Упор школа делает на художественно-эстетическое и спортивное развитие. Здесь есть хоровое пение, сольное пение, музыкальная грамота, танцевальная студия, театр моды. С 1974 года успешно работает хор «Звонкие голоса». Дети этого хора четыре года назад записали песню и снялись в клипе Мумий Тролля «Троллейбус №4».

Лицей №3 с проживанием в пригороде (ул. Главная, 39). Особенность учреждения в том, что здесь обучаются только старшеклассники. И не только обучаются, но и проживают, полностью погруженные в интеллектуальную атмосферу. Упор в школе делают на химию и биологию. Здесь будет интересно обучаться будущим медикам. Сильна в учреждении предпрофильная подготовка учеников. Результат: у лицеистов не возникает проблем с ЕГЭ и поступлением в ВУЗы.

Физико-математическая школа №23 (ул.Иртышская, 6). Здесь углубленно изучают физику и математику. Поэтому в школе множество кружков и дополнительных занятий по этим предметам. Есть профильная и предпрофильная подготовка. Существует система «перепрыгивания» через класс, если позволяют знания. Результат: ученики ежегодно завоевывают статус победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Лицей №41 с экономикой в пятом классе (ул.Борисенко, 22). Уже с пятого класса здесь существует углубленное изучение математики, информатики, биологии, химии и физики. Сразу после начальной школы начинают изучать экономику. А в десятом классе можно выбрать специализацию: социально-экономическое, химико-биологическое, информационно-технологическое. Лицей постоянно сотрудничает с ВГУЭС и ДВФУ, устраивая совместно дополнительные уроки.

Химико-биологическая школа №22 (Светланская, 207). Упор в школе делают на химию и биологию. Ученики именно этого учреждения чаще всего побеждают во Всероссийской олимпиаде по этим предметам. Стабильным балом по химии и биологии при сдаче ЕГЭ для них является 70, 80.

Нескучная школа №28 (Светланская, 119 Б). Позиционирует себя, как нескучная благодаря углубленному изучению иностранных языков. На постоянной основе здесь сотрудничают с южнокорейскими школами, происходит регулярный обмен опытом. Также в школе много разнообразных творческих кружков: «Учение с увлечением», «Тхэквондо», «Театр ассорти» и «В мире информации».

Школа с японским уклоном №51 (Вострецова, 9). Школа сотрудничает с Генеральным консульством Японии и Японским центром. Регулярно проводятся чайные ц еремонии, мастер-классы по каллиграфии, игры в японские шахматы Щёги, мастер-классы по приготовлению блюд японской кухни, традиционные японские танцы и песни, празднование японских праздников вместе с сообществом японцев. Изучение японского языка начинается уже во 2-м классе. В школьном клубе «Тотори» учащиеся могут более подробно познакомиться с историей и культурой Японии. Также школьники периодически ездят в Японию.

Экологическая школа №71 (Лермонтова, 30). Само пригородное расположение школы словно диктует ей направленность: экология и забота об окружающем мире. В школе есть экологический отряд «Аралия» регулярно участвующий во всевозможных эко-акциях. А одна из его воспитанниц Александра Егорцева за общественную экологическую работу стала факелоносцем на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Школа с китайским уклоном №63 (Бородинская, 7). Китайский язык здесь изучают со второго класса. Регулярно взаимодействуют с Институтом Конфуция ДВФУ. Организовано множество кружков и дополнительных занятий с носителями языка.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке
22:31, 04 апреля 2017 Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке

Составлено пять протоколов

Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
19:39, 04 апреля 2017 Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток

Пять спектаклей пройдут с 12 по 16 апреля во Владивостоке

Школьников Приморья знакомят с правилами дорожного движения
19:17, 04 апреля 2017 Школьников Приморья знакомят с правилами дорожного движения

Уроки проводятся в театрализованной форме

ДФО за год принял почти 8 тысяч соотечественников, вернувшихся из-за рубежа
18:32, 04 апреля 2017 ДФО за год принял почти 8 тысяч соотечественников, вернувшихся из-за рубежа

Обычно на Дальний Восток переселяются из Украины, Таджикистана и Армении

Бюст Юрия Гагарина появился в США
18:07, 04 апреля 2017 Бюст Юрия Гагарина появился в США

На торжественной церемонии открытия присутствовала делегация Госкорпорации «РОСКОСМОС»

Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости
17:26, 04 апреля 2017 Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера

Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними
17:13, 04 апреля 2017 Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними

Сотрудник пресс-службу прокомментировала происходящее