Философ, IT-специалист или звезда рок-группы: в каких школах Владивостока растят гениев

Обзор

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Обзор «10 успешных специализированных школ Владивостока» подготовило управление образования администрации города в помощь родителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По словам специалистов, апрель и май – месяцы, когда семьи будущих первоклашек начинают всерьез задумываться о школе. Конечно, любое учебное заведение города дает полноценное и качественное образование, но вместе с тем с тем есть самые успешные. Именно в них занимается большинство победителей олимпиад и даже всероссийских конкурсов. Их ученики регулярно набирают высокие балы по ЕГЭ.

Технический лицей (ул.Ковальчука, 6). В 2013 году лицей вошел в ТОП – 500 лучших школ России. В 2016 стал лауреатом Всероссийской выставки образовательных учреждений России, в этом же году получил миллионный грант от Игоря Пушкарёва. Основной специализацией здесь является математика. В данный момент в лицее также делают упор на IT-технологии.

Творческая школа №45, известная благодаря клипу Мумий Тролля (50 лет ВЛКСМ, 27). Упор школа делает на художественно-эстетическое и спортивное развитие. Здесь есть хоровое пение, сольное пение, музыкальная грамота, танцевальная студия, театр моды. С 1974 года успешно работает хор «Звонкие голоса». Дети этого хора четыре года назад записали песню и снялись в клипе Мумий Тролля «Троллейбус №4».

Лицей №3 с проживанием в пригороде (ул. Главная, 39). Особенность учреждения в том, что здесь обучаются только старшеклассники. И не только обучаются, но и проживают, полностью погруженные в интеллектуальную атмосферу. Упор в школе делают на химию и биологию. Здесь будет интересно обучаться будущим медикам. Сильна в учреждении предпрофильная подготовка учеников. Результат: у лицеистов не возникает проблем с ЕГЭ и поступлением в ВУЗы.

Физико-математическая школа №23 (ул.Иртышская, 6). Здесь углубленно изучают физику и математику. Поэтому в школе множество кружков и дополнительных занятий по этим предметам. Есть профильная и предпрофильная подготовка. Существует система «перепрыгивания» через класс, если позволяют знания. Результат: ученики ежегодно завоевывают статус победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Лицей №41 с экономикой в пятом классе (ул.Борисенко, 22). Уже с пятого класса здесь существует углубленное изучение математики, информатики, биологии, химии и физики. Сразу после начальной школы начинают изучать экономику. А в десятом классе можно выбрать специализацию: социально-экономическое, химико-биологическое, информационно-технологическое. Лицей постоянно сотрудничает с ВГУЭС и ДВФУ, устраивая совместно дополнительные уроки.

Химико-биологическая школа №22 (Светланская, 207). Упор в школе делают на химию и биологию. Ученики именно этого учреждения чаще всего побеждают во Всероссийской олимпиаде по этим предметам. Стабильным балом по химии и биологии при сдаче ЕГЭ для них является 70, 80.

Нескучная школа №28 (Светланская, 119 Б). Позиционирует себя, как нескучная благодаря углубленному изучению иностранных языков. На постоянной основе здесь сотрудничают с южнокорейскими школами, происходит регулярный обмен опытом. Также в школе много разнообразных творческих кружков: «Учение с увлечением», «Тхэквондо», «Театр ассорти» и «В мире информации».

Школа с японским уклоном №51 (Вострецова, 9). Школа сотрудничает с Генеральным консульством Японии и Японским центром. Регулярно проводятся чайные ц еремонии, мастер-классы по каллиграфии, игры в японские шахматы Щёги, мастер-классы по приготовлению блюд японской кухни, традиционные японские танцы и песни, празднование японских праздников вместе с сообществом японцев. Изучение японского языка начинается уже во 2-м классе. В школьном клубе «Тотори» учащиеся могут более подробно познакомиться с историей и культурой Японии. Также школьники периодически ездят в Японию.

Экологическая школа №71 (Лермонтова, 30). Само пригородное расположение школы словно диктует ей направленность: экология и забота об окружающем мире. В школе есть экологический отряд «Аралия» регулярно участвующий во всевозможных эко-акциях. А одна из его воспитанниц Александра Егорцева за общественную экологическую работу стала факелоносцем на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Школа с китайским уклоном №63 (Бородинская, 7). Китайский язык здесь изучают со второго класса. Регулярно взаимодействуют с Институтом Конфуция ДВФУ. Организовано множество кружков и дополнительных занятий с носителями языка.