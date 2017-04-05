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В России вступила в силу новая редакция ПДД с целым рядом изменений

Во всех случаях предусмотрен штраф
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

4 апреля вступают в силу новые ограничения для начинающих водителей в Правилах дорожного движения. Они вводятся в действие Постановлением правительства №333 от 24 марта 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Начинающим водителям, стаж вождения которых менее двух лет, запрещается буксировать другие механические транспортные средства, перевозить пассажиров на мототранспортных средствах и управлять транспортом, не обозначенным специальным знаком «Начинающий водитель».

Что касается специальных знаков, то теперь они в обязательном порядке должны быть на заднем стекле автомобиля.

Для недавно получивших права предусмотрен знак «Начинающий водитель». Опознавательный знак в виде треугольника с буквой «Ш» теперь должны ставить под стекло водители, использующие шипованные шины.

Красным треугольником в желтой рамке должны обозначаться тракторы, асфальтоукладчики, катки и другие транспортные средства, конструктивно не способные двигаться со скоростью более 30 км/ч. Этот знак необходим для того, чтобы стало ясно, что это транспортное средство можно обгонять в зоне действия указателя «Обгон запрещен».

Обязанность обозначить себя знаками под стеклом теперь действует также для глухих водителей (желтый круг с тремя черными точками), сотрудников автошкол (красный треугольник с буквой «У» на учебных авто) и владельцев грузовиков (знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз» и т. д.).

Во всех этих случаях отсутствия знака инспектор имеет право оштрафовать водителя на 500 руб.

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