Музыка может избавить от боли, - ученые

Эксперимент провели на людях после операции

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что музыка обладает болеутоляющими свойствами и помогает лучше себя чувствовать тем, кто перенес операции на позвоночнике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 60 добровольцев, которые были разделены на две группы.

За первой группой после операции ухаживали в обычном режиме, а вот вторая группа дополнительно получала музыкальную терапию. Так, спустя 72 часа после операции пациентам буквально на 30 минут включали музыку.

Было установлено, что у первой группы болевые ощущения со временем стали сильнее - они повысились с 5,20 до 5,87 балла по 10-бальной шкале. У второй половины прооперированных боль, наоборот, начала снижаться с 6,20 до 5,09 балла. Таким образом, эксперты заключили, что музыка способна обезболивать.