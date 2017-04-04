Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, Максим Арышев, скорее всего, сам стал жертвой

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Информация о причастности к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга разыскиваемого гражданина Казахстана Максима Арышева не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Ранее в СМИ проходила информация, что к теракту, возможно, причастен гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич 1996 года рождения. Я хотел бы сказать, что это информация не соответствует действительности", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане.

"В поле зрения комитета он ранее не попадал, в учетах не значится, партнерами из спецслужб Российской Федерации как исполнитель теракта он не рассматривается. Скорее всего, он жертва теракта непосредственно находившийся в эпицентре взрыва", - отметил Билисбеков.

"Сегодня мы продолжаем интенсивный обмен информацией, я думаю, в ближайшие часы ясность будет, и мы дадим информацию официально в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, там будет проводиться работа и по организаторам", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Руководитель пресс-службы МИД страны сообщил, что в понедельник в 21:06 по местному времени к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге позвонила Ирина Арышева из Алматы, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын - М.Арышев, студент 3-го курса Санкт-Петербургского экономического университета.

"В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции Сенная площадь через Технологический институт", - сказал Жайнаков.