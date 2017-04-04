Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды 17:52, 04 апреля Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды (Эксклюзив)
Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними 17:13, 04 апреля Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними (Эксклюзив)
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С 17:01, 04 апреля Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С
Новостная лента
Апрель, 04 вторник
19:08
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
19:08
​Политические споры в Приморье набирают обороты
19:08
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
18:32
ДФО за год принял почти 8 тысяч соотечественников, вернувшихся из-за рубежа
18:07
Бюст Юрия Гагарина появился в США
17:52
Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды Эксклюзив
17:44
Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась
17:33
Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу
17:26
Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости
17:13
Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними Эксклюзив
17:01
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +16°С
16:53
Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов Эксклюзив
16:49
Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы Фото
16:37
Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание
16:25
Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля
16:13
Как внести предложения по благоустройству общественных пространств
16:01
Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
15:53
Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто Эксклюзив
15:48
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке Фото
15:47
Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем
15:35
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
15:23
Во Владивостоке прошли городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек Фото
15:16
Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:09
Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР Эксклюзив
15:03
Владивостокцы против "фронтовой" дороги Фото
14:54
Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель Фото
14:42
Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока
14:32
На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности
14:30
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:24
Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке Видео
14:19
Телефономанию можно вылечить, - ученые
14:08
Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:54
За минувшие сутки в Приморье потушены три лесных пожара Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4108 (47) от 04 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пилигрим из Хабаровска объединил славян с эскимосами
«Спартак-Приморье» прыгнул в полуфинал
Подрывники выходят на лед
«Еруслан» взывает к приставам
На 25-летие дружбы Тояма подарит сакуровую аллею
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро СПб не подтвердилась

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, Максим Арышев, скорее всего, сам стал жертвой
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Информация о причастности к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга разыскиваемого гражданина Казахстана Максима Арышева не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Ранее в СМИ проходила информация, что к теракту, возможно, причастен гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич 1996 года рождения. Я хотел бы сказать, что это информация не соответствует действительности", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане.

"В поле зрения комитета он ранее не попадал, в учетах не значится, партнерами из спецслужб Российской Федерации как исполнитель теракта он не рассматривается. Скорее всего, он жертва теракта непосредственно находившийся в эпицентре взрыва", - отметил Билисбеков.

"Сегодня мы продолжаем интенсивный обмен информацией, я думаю, в ближайшие часы ясность будет, и мы дадим информацию официально в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, там будет проводиться работа и по организаторам", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Руководитель пресс-службы МИД страны сообщил, что в понедельник в 21:06 по местному времени к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге позвонила Ирина Арышева из Алматы, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын - М.Арышев, студент 3-го курса Санкт-Петербургского экономического университета.

"В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции Сенная площадь через Технологический институт", - сказал Жайнаков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу
17:33, 04 апреля 2017 Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу

Расследование дела завершено

Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
16:01, 04 апреля 2017 Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме

Возбуждено уголовное дело

Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто
15:53, 04 апреля 2017 Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто

Обстоятельства случившегося уточняются

ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке
15:48, 04 апреля 2017 ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке

Подробности уточняются

За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
15:35, 04 апреля 2017 За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП

Есть пострадавшие

Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР
15:09, 04 апреля 2017 Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР

Дело о гибели сивуча Старка передано обратно из ведения полиции

Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке
14:08, 04 апреля 2017 Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке

Как рассказали в ГАИ города, несмотря на серьезные повреждения авто, люди не пострадали