Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов

Очередь занимают в 6 утра

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Огромное количество жителей Приморского края желает приобрести дешевые авиабилеты. Сотрудники всероссийской сети «Билетур» сообщили корреспонденту РИА VladNews, что ажиотаж, который творится сейчас в офисах, начинается практически с 6 часов утра.

Напомним, с 1 апреля открыта продажа билетов по субсидированным тарифам в рамках правительственной программы. Программа действует до 31 октября включительно. Жители Дальнего Востока могут приобрести авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и еще десяток городов страны по льготным тарифам. Так, слетать туда и обратно в столицу России можно за 14.800 рублей.

Сотрудники сети «Билетур» отметили, что такого огромного количества жителей Приморья в офисах они ещё никогда не видели.

«В этом году задержали льготы на целых две недели. Мы сейчас перешли на режим работы с 8 утра до 12 ночи. Приходим к восьми часам, уже в очередь записываются, занимают с 6 утра. Такого никогда не было, потому что льготы начинают действовать с 1 апреля, но мы раньше начинали продажу за две недели. Сейчас думаю, что будет потише, потому что места уже выкуплены на многие даты. В день в среднем продаем около 75 билетов», - сообщила Екатерина Чернова, сотрудник сети «Билетур».

Несмотря на большое количество желающих провести отпуск в Центральной России, не все билеты ещё проданы. По словам сотрудников сети «Билетур», жители Приморья активно покупают билеты на июль-август в Москву. Однако сентябрь и октябрь билеты практически ещё не проданы.