Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 3 апреля стартовал месячник «Неформальная занятость», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На протяжении всего апреля работники и работодатели смогут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений.

Сделать это можно в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 94 (e-mail: vladtrud@vlc.ru), а также в КГБУ «Приморский центр занятости населения» по адресу: ул. Пушкинская, 13а, ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера:

- в Государственной инспекции труда в Приморском крае, тел. 226-96-63, 226-89-38;

- в администрации города Владивостока, тел. 2614-444, 2614-485;

- в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока», тел. 226-74-82.

Выразить свое отношение к неформальной занятости также можно, заполнив анонимную анкету:

- в МКУ «Центр развития предпринимательства»;

- на сайт КГБУ «Приморский центр занятости населения»;

- в холле КГБУ «Приморский центр занятости населения»;

- на официальном сайте администрации города Владивостока в разделе «Неформальная занятость»;

- в отделениях МКУ «Многофункциональный центр Владивостокского городского округа», расположенных по адресам:

- ул. Давыдова, 9;

- ул. Верхнепортовая, 76а;

- пр. 100-летия Владивостока, 44;

- Партизанский пр., 28а;

- ул. Адмирала Невельского, 13;

- ул. Лермонтова, 36, 2 этаж, каб. 13.

Анкету также можно направить в электронном виде в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу электронной почты crp_vl@list.ru (анкета прилагается).

Все желающие могут ознакомиться с памяткой работодателю «О мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником» и памяткой работнику «По вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы» (прилагаются).