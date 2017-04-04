В национальный реестр специалистов были внесены изменения

Каким требованиям должны соответствовать специалисты

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ) вносятся, в соответствии с которыми выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам подряда, должно обеспечиваться специалистами по организации строительства (не менее 2-х специалистов), сведения о которых должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона № 372-ФЗ).

Ведение Национального реестра специалистов в области строительства (далее – Реестр специалистов) возложено на Ассоциацию «Национальное объединение строителей». Разработан Регламент ведения Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физическом лице, их изменения или исключения (далее – Регламент ведения Национального реестра специалистов, Приложение 1).

Согласно ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса вышеуказанные специалисты должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства согласно Приложению 2;

2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

Для включения в Национальный реестр специалистов заявитель должен заполнить Форму заявления о включении в Реестр специалистов (Приложение 3) с приложением документов согласно п. 7.8. Регламента ведения Национального реестра специалистов.

Обращаем Ваше внимание, что формы документов, необходимые для включения в Национальный реестр специалистов заполняются в соответствии:

1) с Требованиями к Заявлению о включении в Реестр специалистов (п.п.7.1.-7.7 Регламента ведения Национального реестра специалистов);

2) с Памяткой Заявителю при подаче документов в Национальный реестр специалистов в области строительства (Приложение 4);

3) с Образцом заполнения Заявления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства (Приложение 5);

4) с Перечнем документов к Заявлению (п.7.8. Регламента ведения Национального реестра специалистов).

Специалист может подать документы для включения сведений о нем в Национальный реестр специалистов в области строительства:

- через саморегулируемую организацию в области строительства, получившую полномочия оператора;

- в НОСТРОЙ почтовым отправлением. Для предварительной проверки корректности и полноты пакета документов рекомендуется консультироваться с кадровыми службами работодателя или предварительно направить документы в сканированном виде в СРО.

По всем вопросам Вы можете обращаться за консультациями к сотрудникам саморегулируемых организаций Приморского края: