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Общество

Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними

Сотрудник пресс-службу прокомментировала происходящее
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Повышение цен в Приморском океанариуме решили на время отложить, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщила корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы Приморского океанариума Елена Молчанова, в связи с тем, что идет "обкатка" новой программы, цены повышать пока не будут.

Тренировки начались еще с 6 сентября. Тогда вход был бесплатным - такой своеобразный подарок приморцам, как говорит Елена Молчанова. Вскоре возникла проблема в виде нехватки места для всех желающих. В феврале стоимость посещения дельфинариума с нуля возросла до 100 рублей. После того, как программа была готова, было сообщено о повышении цен на посещение шоу.   

"Было решено повысить цену только на посещение дельфинариума. Пока шли тренировки, посещение стоило 100 рублей. Немного подумав, решение было отменено в связи с тем, что новую программу еще "обкатывают"", - рассказывает Елена.

Сотрудник пресс-службу Приморского океанариума также отмечает, что в новой программе будут принимать участие и новые герои. Но на данный момент еще не все участники шоу выступают.

"Это является не основным, но все же фактором, влияющим на то, что повышение цены решили отложить. Мы подождем, пока в программе начнут принимать участие все заявленные животные",  - комментирует Елена. 

Кроме этого Елена Молчанова отмечает, что та цена, которую установят в конечном итоге, не станет баснословной и будет экономически обоснована.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме прошла генеральная репетиция нового шоу млекопитающих.

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