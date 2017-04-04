Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке

Составлено пять протоколов

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Давыдова, Баляева, Днепровский переулок и проспекте 100- лет Владивостоку.

Было составлено 5 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала года в отношении организаторов и сотрудников несанкционированных автостоянок полицейские составили 62 протокола об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 33.