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Общество

Нелегальные парковки выявляют во Владивостоке

Составлено пять протоколов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Давыдова, Баляева, Днепровский переулок и проспекте 100- лет Владивостоку.

Было составлено 5 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала года в отношении организаторов и сотрудников несанкционированных автостоянок полицейские составили 62 протокола об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 33.

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