Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы

Администрация города продолжает проверять работу городских автобусов

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока продолжают проверять работу городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это предусмотрено условиями договоров, которые год назад администрация города подписала с автотранспортными предприятиями. По итогам последней декады марта несколько штрафов обязаны выплатить руководители нескольких компаний. Среди нарушений - ненадлежащее санитарное состояние автобусов и нарушение графика движения.

Одно из уведомлений о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлено руководителю ООО «Влад Авто». В ходе проверки 25 марта было установлено, что сразу два автобуса компании - с государственными регистрационными номерами ВО 896 и Х 682 МВ - находились в ненадлежащем санитарном состоянии. Речь идет о машинах, работающих на маршруте № 1 «Академическая - Окатовая - Змеинка».

Ещё один штраф в размере 5 000 рублей обязан выплатить руководитель ООО «Полюс-Авто». По предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 24 марта на маршруте № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая - Завод «Варяг»» автобус с номером ВО 931 закончил работу в 22.33, причем сделал это на остановке «Проспект 100-летия Владивостока». Согласно постановлению администрации города от 20.10.2016 № 3041 «О расписании движения транспорта на осенне-зимний период 2016-2017 гг. на территории Владивостокского городского округа», на маршруте № 82 окончание работы в будние и выходные дни должно происходить в 23.00.

Коснулись штрафные санкции и компании «Влад Авто». Ее руководителю направлено уведомление о необходимости заплатить штраф в размере 8 000 рублей. 28 марта водитель автобуса с номером ВО 876/25, который принадлежит перевозчику, следуя по маршруту № 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», неоднократно пользовался во время движения мобильным телефоном без специальной гарнитуры.

27 марта сотрудники управления транспорта мэрии провели проверку соблюдения интервала движения автобусов, работы автоинформаторов, санитарного состояния автобусов маршрута № 7Т «Ж/д вокзал - Баляева». В ходе проверки выявлены нарушения, один из автобусов снят с маршрута.