Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними 17:13, 04 апреля Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними (Эксклюзив)
Завтра во Владивостоке воздух прогреет до +16°С 17:01, 04 апреля Завтра во Владивостоке воздух прогреет до +16°С
Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов 16:53, 04 апреля Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 04 вторник
17:37
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
17:37
​Политические споры в Приморье набирают обороты
17:37
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
17:33
Приморец изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу
17:26
Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости
17:13
Цены на представления в Приморском океанариуме пока останутся прежними Эксклюзив
17:01
Завтра во Владивостоке воздух прогреет до +16°С
16:53
Приморцы создали небывалый ажиотаж в офисах продаж авиабилетов Эксклюзив
16:49
Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы Фото
16:37
Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание
16:25
Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля
16:13
Как внести предложения по благоустройству общественных пространств
16:01
Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
15:53
Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто Эксклюзив
15:48
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке Фото
15:47
Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем
15:35
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
15:23
Во Владивостоке прошли городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек Фото
15:16
Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:09
Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР Эксклюзив
15:03
Владивостокцы против "фронтовой" дороги Фото
14:54
Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель Фото
14:42
Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока
14:32
На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности
14:30
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:24
Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке Видео
14:19
Телефономанию можно вылечить, - ученые
14:08
Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:54
За минувшие сутки в Приморье потушены три лесных пожара Фото
13:42
Спортсменка из Владивостока забрала Кубок Москвы по бодибилдингу Фото
13:32
«Социальный взрыв»: Во Владивостоке перестали работать лифты
13:31
Дальнобойщики вышли на митинг во Владивостоке Видео
13:23
Названо количество людей, пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4108 (47) от 04 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пилигрим из Хабаровска объединил славян с эскимосами
«Спартак-Приморье» прыгнул в полуфинал
Подрывники выходят на лед
«Еруслан» взывает к приставам
На 25-летие дружбы Тояма подарит сакуровую аллею
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы

Администрация города продолжает проверять работу городских автобусов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока продолжают проверять работу городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это предусмотрено условиями договоров, которые год назад администрация города подписала с автотранспортными предприятиями. По итогам последней декады марта несколько штрафов обязаны выплатить руководители нескольких компаний. Среди нарушений - ненадлежащее санитарное состояние автобусов и нарушение графика движения.

Одно из уведомлений о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлено руководителю ООО «Влад Авто». В ходе проверки 25 марта было установлено, что сразу два автобуса компании - с государственными регистрационными номерами ВО 896 и Х 682 МВ - находились в ненадлежащем санитарном состоянии. Речь идет о машинах, работающих на маршруте № 1 «Академическая - Окатовая - Змеинка».

Ещё один штраф в размере 5 000 рублей обязан выплатить руководитель ООО «Полюс-Авто». По предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 24 марта на маршруте № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая - Завод «Варяг»» автобус с номером ВО 931 закончил работу в 22.33, причем сделал это на остановке «Проспект 100-летия Владивостока». Согласно постановлению администрации города от 20.10.2016 № 3041 «О расписании движения транспорта на осенне-зимний период 2016-2017 гг. на территории Владивостокского городского округа», на маршруте № 82 окончание работы в будние и выходные дни должно происходить в 23.00.

Коснулись штрафные санкции и компании «Влад Авто». Ее руководителю направлено уведомление о необходимости заплатить штраф в размере 8 000 рублей. 28 марта водитель автобуса с номером ВО 876/25, который принадлежит перевозчику, следуя по маршруту № 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», неоднократно пользовался во время движения мобильным телефоном без специальной гарнитуры.

27 марта сотрудники управления транспорта мэрии провели проверку соблюдения интервала движения автобусов, работы автоинформаторов, санитарного состояния автобусов маршрута № 7Т «Ж/д вокзал - Баляева». В ходе проверки выявлены нарушения, один из автобусов снят с маршрута.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание
16:37, 04 апреля 2017 Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание

Расписание действительно до до 28 октября 2017 года

Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля
16:25, 04 апреля 2017 Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля

Отменен один междугородний рейс

Как внести предложения по благоустройству общественных пространств
16:13, 04 апреля 2017 Как внести предложения по благоустройству общественных пространств

Инструкция

Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем
15:47, 04 апреля 2017 Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем

907 респондентов проголосовали за имя российского военного деятеля

Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:16, 04 апреля 2017 Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза

Возбуждено уголовное дело

Владивостокцы против
15:03, 04 апреля 2017 Владивостокцы против "фронтовой" дороги

Примводоканал не собирается заниматься ремонтом дорожного полотна

Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока
14:42, 04 апреля 2017 Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока

 Проект существует уже четыре года