Школьников Приморья знакомят с правилами дорожного движения

Уроки проводятся в театрализованной форме

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В Артеме прошло театрализованное представление для школьников по закреплению знаний правил дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Школьника еще раз напомним о том, что необходимо соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Так, Незнайка, Светофор и Всезнайка в игровой форме разыграли различные ситуации, напомнив детям о том, как правильно переходить проезжую часть. Сказочные герои повторили с ребятами значение дорожных знаков, обсудили «дорожные ловушки», которые могут поджидать на проезжей части маленьких пешеходов.

Инспектор по пропаганде ГИБДД отдела МВД России по городу Артему рассказала ребятам о необходимости использования удерживающих устройств и ремней безопасности.

В свою очередь школьники дружно заверили инспектора в том, что они будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.