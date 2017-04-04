Школьников Приморья знакомят с правилами дорожного движения

В Артеме прошло театрализованное представление для школьников по закреплению знаний правил дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Школьника еще раз напомним о том, что необходимо соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
Так, Незнайка, Светофор и Всезнайка в игровой форме разыграли различные ситуации, напомнив детям о том, как правильно переходить проезжую часть. Сказочные герои повторили с ребятами значение дорожных знаков, обсудили «дорожные ловушки», которые могут поджидать на проезжей части маленьких пешеходов.
Инспектор по пропаганде ГИБДД отдела МВД России по городу Артему рассказала ребятам о необходимости использования удерживающих устройств и ремней безопасности.
В свою очередь школьники дружно заверили инспектора в том, что они будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.