Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Движение на объездной трассе Владивостока - Седанка - Патрокл перекрыто, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе ГИБДД города, в районе Дальхимпрома с выездом на автодорогу Седанка - Патрокл образовалось маслянистое пятно, которое растащилось колесами проезжающих автомобилей по всей проезжей части в сторону Седанки. В связи с этим участок трассы стал скользким. Сотрудники ДПС перекрыли часть дороги от развязки на Фадеева в сторону Седанки. Движение в сторону Патрокла осуществляется в штатном режиме.

Кроме того в пресс-службе ГИБДД Владивостока сообщили о трех авариях по направлению в сторону Патрокла.