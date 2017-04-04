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Ученые узнали, почему женщины в возрасте не могут забеременеть

Специалисты провели исследование
Фото: farmilly.com Фото: farmilly.com
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Канадские ученые в ходе исследования выяснили, почему женщинам в возрасте трудно забеременеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Current Biology.

Как оказалось, яйцеклетки начинают терять способность "распределять" хромосомы во время их деления. Этот процесс должен происходить в яичниках, однако синхронный механизм начинает сбиваться и трубочки, которые должны одинаково распределяться, начинают расти в разные стороны. Это и является главной причиной постепенной потери фертильности.

Отмечается, что по статистике 15% пар не могут родить ребенка из-за бесплодия. Известно, что мужское бесплодие находится на одном уровне с женским.

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