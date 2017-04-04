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Ученые узнали, в какой стране живут самые плаксивые дети

Специалисты составили карту плача
Фото: lifeinternet.ru Фото: lifeinternet.ru
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, в какой стране живут самые плаксивые дети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Pediatrics. Результат показал, что больше всего слез проливается в Нидерландах, Италии, Канаде и Великобритании.

Как оказалось, в первые дни жизни дети плачут по 2 часа в день, от 2 до 6 недель – 2 часа 15 минут, после 6 недели показатель падает до 1 часа 10 минут. Меньше всего дети плачут в Японии, Германии и Дании.

Специалисты проанализировали поведение 8,7 тысяч детей, изучая их поведение по мере взросления. В результате была составлена карта, где живут самые плаксивые малыши.

Таким образом, самые высокие уровни плача, более 3 часов в день в течение 3 дней в неделю, были зафиксированы в Великобритании, Канада и Италии. А вот самые низкие показатели были зарегистрированы в Дании и Германии.

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