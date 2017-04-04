Аэропорт Владивосток переходит на летнее расписание

Расписание действительно до до 28 октября 2017 года

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Из аэропорта Владивостока будут осуществляться рейсы более чем по 40 внутренним и международным направлениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивосток. Летний период расширит возможности авиапутешественников.

Регулярные рейсы в Осака с частотой 2 раза в неделю - самые ожидаемые новинки. Помимо этого, ожидается приход новой авиакомпании, которая будет выполнять рейсы в Харбин. Также возобновятся рейсы в Тяньцзинь. Рейсы по маршруту Владивосток – Чанчунь – Бангкок будут продолжать курсировать.

Бессменным лидером среди регулярных международных направлений по-прежнему является Сеул. По новому расписанию рейсы в столицу Южной Кореи будут выполняться ежедневно до четырех раз в сутки. Кроме того, в летнем расписании увеличится количество рейсов в Пусан и Харбин, а также продолжатся традиционные полеты в Далянь, Шанхай, Гонконг, Пекин, Пхеньян, Ташкент и Яньцзи.

Внутрироссийские авиалинии также пополнятся авиаперелетами Владивосток-Благовещенск-Красноярск дважды в неделю, выполнение нового рейса по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре продолжится. Рейсы по маршруту Владивосток – Южно-Сахалинск увеличатся до четырех ежедневных вылетов. Существенно увеличится частота на линиях Владивосток – Петропавловск-Камчатский и Владивосток – Хабаровск - по каждому из вышеуказанных маршрутов будет выполняться до 19 рейсов в неделю. Значительно вырастет и количество рейсов в Новосибирск – до 16 раз в неделю, в Благовещенск – до девяти раз в неделю, в Якутск – до шести раз в неделю. На московском направлении будет выполняться до 21 рейса в неделю. Кроме того продолжится выполнение рейсов в Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Магадан, Санкт-Петербург, Улан-Удэ и Читу.

Внутрикраевые маршруты будут выполняться до шести раз в день - из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.



