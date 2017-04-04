Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР

Дело о гибели сивуча Старка передано обратно из ведения полиции

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Следствие по делу о гибели животных в Приморском океанариуме продолжается. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская:

- Пока никаких новостей в этом деле нет, следствие продолжается, - сказала представитель СУ СК Приморского края. Также она отметила, что дело об убийстве сивуча Старка передано обратно в СУ СК региона из ведомства УМВД края. Теперь дело старко вошло в общее дело о гибеди обитателей океанариума на острове Русский.

Напомним, стоимость погибших в Приморском океанариуме животных превышает 26 миллионов рублей. Делом о гибели животных с марта 2016 года занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК Приморья. По мере гибели животных, их "добавляют" к этому делу. За год в океанариуме на острове Русский погибло 14 питомцев.

25 октября в Приморском океанариуме скончались два дельфина. По предварительным данным, животных могли отравить. Океанариум закрывался в конце 2016 года (активисты создали соответствующую петицию на сайте change.org, которую подписали сотни тысяч человек), в нем собирались добавлять узлы в системе жизнеобеспечения. Возмущенные владивостокские активисты провели ряд пикетов. Пока за смерть морских млекопитающих никто не понес наказание.