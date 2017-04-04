Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля

Отменен один междугородний рейс

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

С 1 апреля в силу вступили изменения в расписании междугородних рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примвокзала.

Так, движение автобусов межмуниципального междугородного маршрута №507 "Владивосток - Кавалерово", выполнятся не будет.

Время отправления с Владивостокского автовокзала 11:50

Время отправления из Кавалерово 12:00