Изменения в расписании владивостокского автовокзала вступили в силу с апреля

С 1 апреля в силу вступили изменения в расписании междугородних рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примвокзала.
Так, движение автобусов межмуниципального междугородного маршрута №507 "Владивосток - Кавалерово", выполнятся не будет.
- Время отправления с Владивостокского автовокзала 11:50
- Время отправления из Кавалерово 12:00
Вводится дополнительное движение автобусов межмуниципального междугородного маршрута №532 "Владивосток - Ольга":
- Время отправления с Владивостокского автовокзала 11:40
- Время отправления из Ольги 10:50