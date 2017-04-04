Завтра во Владивостоке воздух прогреет до +16°С

Осадков не ожидается

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Накануне циклон покинул Приморье. В крае прояснилось, и воздух прогрелся до +11…+17 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Во Владивостоке и в пригороде температура повышалась до +13…+16 °C, что близко к абсолютному максимуму, который наблюдался в 2009 году.

Минувшая ночь была холодной. В приморской столице температура воздуха понизилась до +3…+5 °C. Осадков не наблюдалось.

Сегодня, 4 апреля, усилился юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха +13…+20 °C, на побережье +4…+11 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня усилится южный ветер. Воздух прогреется до +10…+13 °C.

В среду, 5 апреля, погода особо не изменится. Осадков не ожидается. Ветер свежий, днем до сильного. Минимальная температура воздуха 0…+7 °C, в горных районах морозно, до −4 °C. Днем воздух прогреется до +12…+24 °C. На восточном побережье, где солнце будет закрыто туманом и низкой облачностью, +7…+11 °C. В краевом центре переменная облачность, без осадков. Ветер южный свежий, днем до сильного. К утру температура воздуха понизится до +3…+5 °C, днем воздух прогреется до +13…+16 °C.