На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности

С сотрудниками проведен дополнительный инструктаж

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Автовокзал Владивостока усилил меры безопасности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В пресс-службе ООО «Приморские автовокзалы» корреспонденту агентства сообщили, что усиление безопасности заключается в увеличении физической охраны.

"Так как у нас объект транспортной безопасности, то и в обычное время мы, в принципе, работаем в усиленном режиме", - сообщил собеседник агентства. Кроме того, сегодня утром с персоналом автовокзала был проведен дополнительный инструктаж.

Отметим, что связано это со взрывом, произошедшем в Петербург - днем в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли 11 человек, 45 – пострадали. Поисково-спасательные работы завершены.

Президент России Владимир Путин почтил память погибших во время взрыва, выразив соболезнования семьям погибших, и поручил городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим.

В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В настоящее время проверяются и другие версии случившегося.

Подозреваемый, чьи фото были размещены на всех СМИ-ресурсах, сам прибыл в полицию, чтобы доказать свою невиновность в случившемся.