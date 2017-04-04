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Общество

Как внести предложения по благоустройству общественных пространств

Инструкция
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, которая, в том числе, предполагает благоустройство общественных пространств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Все желающие могут направить в управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока предложения по благоустройству общегородских территорий – набережных, скверов, парков, пешеходных зон и т.д.

В предложениях необходимо указать:

- местоположение общественной территории;

- перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории, включающий, в том числе, сведения о размещении оборудования, материальных объектов и образцов элементов благоустройства;

- информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

- информацию и графические материалы, содержащие изображения предлагаемого благоустройства (чертежи, фото, видео, рисунки и т.д.);

- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

Предложения и прилагаемые к ним материалы с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год принимаются с 3 по 28 апреля:

1. На бумажном носителе по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 704 (время работы: пн. – чт. с 09-00 до 18-00, пт. с 09-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

2. В электронной форме на электронную почту управления градостроительства и архитектуры ugia@vlc.ru с последующим предоставлением оригиналов документов.

После определения списка, объемов и стоимости проектов всех предлагаемых к благоустройству территорий к работе приступит общественная комиссия. При выборе общественного пространства для благоустройства в текущем году комиссия будет руководствоваться утвержденными постановлением администрации города Владивостока от 30.03.2017 №833 критериями оценки.

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