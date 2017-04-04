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Специалисты рассказали о дифтерии, полиомиелите и кори в Приморье

С 10 по 24 апреля в регионе пройдет "горячая линия" по вопросу прививок
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

С 10 по 24 апреля в Приморье пройдет "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты ответят на вопросы приморцев по телефонам: (423)243-42-25, (423)244-26-84.

Отметим, что с 24 по 30 апреля по инициативе ВОЗ будет проходить Европейская неделя иммунизации; в этом году ее тема - «Вакцины приносят результат!». Цель кампании – увеличить охват прививками населения стран-участниц посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации в частности среди уязвимых групп населения.

Отметим, что в 2016 году в Приморье ситуация по большинству вакциноуправляемых инфекций оценивалась как благополучная: показатели заболеваемости были в основном ниже среднего уровня. Не регистрировались случаи заболеваний дифтерией, корью, врожденной краснухи, вакциноассоциированного полиомиелита у привитых детей, осложнения гриппа у вакцинированных лиц, острые и хронические формы вирусного гепатита В среди детей до 1 года и 1-2 лет.

Заболеваемость вирусным гепатитом В за 10 лет снижена в 12,4 раза. В 2016 году заболеваемость краснухой не регистрировалась, в то время, как в 2006 году было зарегистрировано 704 случая.

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