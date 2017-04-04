Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 27-летний житель Уссурийска, который сообщил, что неизвестный проник в его частный дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что вернувшись с супругой домой, потерпевший обнаружил в квартире незнакомого мужчину, который проник в помещение, разбив оконное стекло.

Хозяин дома попытался самостоятельно задержать неизвестного, в то время как супруга звонила в полицию, однако злоумышленнику удалось вырваться.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 32-летнего жителя Уссурийска, который дал признательные показания.

Похищенные ценные вещи изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.