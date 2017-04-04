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Общество

ДФО за год принял почти 8 тысяч соотечественников, вернувшихся из-за рубежа

Обычно на Дальний Восток переселяются из Украины, Таджикистана и Армении
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В 2016 году в Дальневосточный федеральный округ переехали 7 800 россиян; почти 5 000 человек - это участники программы возвращения соотечественников на родину, еще 3 000 - члены их семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Ожидается, что в 2017 году в регион приедет еще около 3 500 бывших жителей России и членов их семей.

Сегодня в госпрограмме участвуют семь субъектов макрорегиона: Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области. На согласовании в Правительстве РФ находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Якутию.

Как показывает практика, обычно на Дальний Восток России переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). Новоприбывшие предпочитают Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.

Для переселенцев разработаны различные меры поддержки. Так, участники программы быстрее получают российское гражданство, чем по стандартной схеме. Подъемные для переселенцев составляют 240 000 рублей на заявителя и 120 000 рублей на каждого члена семьи. Русским переселенцем из-за границы возмещаются затраты на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице. Предусмотрены и другие меры поддержки: бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание и другое.

Необходимо отметить,что за последние 10 лет на территорию ДФО из-за рубежа въехали 44 500 соотечественников, из них 27 800 - участники госпрограммы и 16 600 - члены их семей.

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