«Социальный взрыв»: Во Владивостоке перестали работать лифты

Жители готовы выйти на митинг

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

ПАО «ДЭК» отключило лифты жителям 17-этажного дома №25Д на ул. Кирова во Владивостоке из-за претензий к управляющей компании, которую жители общим собранием не выбирали и от услуг которой уже давно отказались, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету «Золотой мост».

Жители дом а №25Д на улице Кирова во Владивостоке готовы выйти на митинг и требуют личного вмешательства губернатора, потому что ситуация в доме доведена до «социального взрыва», вероятнее всего, по вине управляющей компании ООО «Современные коммунальные системы» (СКС). В минувшую пятницу, 31 марта 2017 года, ПАО «ДЭК» отключило лифты в доме №25Д на ул. Кирова, мотивировав свои действия тем, что ООО «СКС» не рассчиталось с энергетиками по своим обязательствам, касающимся этого дома. Попытка жителей дома объяснить, что с ООО «СКС» они не работают, что от услуг этой компании отказались и даже неоднократно жаловались на ее действия в органы исполнительной власти и прокуратуру, ни к чему не привели – лифты в доме (он считается одним из самых современных во Владивостоке – прим. Авт.) «умерли» в пятницу и до сих пор не «ожили».

Заложниками активных действий энергетиков в «войне рубильников» с ООО «СКС» оказались семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Вот уже три дня жители верхних этажей носят на руках детей, коляски и продукты, обращаясь во все инстанции – от администрации Владивостока и прокуратуры Советского района г. Владивостока до Уполномоченного по правам детей в Приморском крае.

Жители дома №25Д ул. Кирова намерены 4 апреля в 19 часов выйти на митинг, посвященный протесту против незаконных действий ПАО «ДЭК». В числе их требований – разобраться с действиями ООО «СКС». Дело в том, что еще в марте 2016 года жители дома №25Д на ул. Кирова обращались в прокуратуру, в которой сообщали о том, что общее собрание жильцов не избирало себе управляющую компании в лице ООО «СКС», однако с февраля 2015 года она выставляет квитанции за обслуживание. Протокол общего собрания, который демонстрирует ООО «СКС» и на который ссылается, собирая деньги, жильца называют «сфальсифицированным».

Похоже, что как и в случае в «сулеевским» сквером на ул. Бестужева, данная ситуация чревата «социальным взрывом» и мощным протестом.

«Мы намерены добиться внимания краевых властей – Заксобрания, губернатора края, полиции, прокуратуры и Следственного комитета к тому беззаконию, который происходит в нашем доме! Мы требуем личного внимания губернатора!» — так прокомментировал редакции происходящее один из активистов дома по имени Владимир.