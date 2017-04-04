Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто 15:53, 04 апреля Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто (Эксклюзив)
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке 15:48, 04 апреля ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке (Фото)
За выходные на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП 15:35, 04 апреля За выходные на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
Новостная лента
Апрель, 04 вторник
16:06
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
16:06
​Политические споры в Приморье набирают обороты
16:06
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
16:01
Приморцы застали грабителя на месте преступления у себя в доме
15:53
Движение на трассе Седанка - Патрокл в сторону Седанки перекрыто Эксклюзив
15:48
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло во Владивостоке Фото
15:47
Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем
15:35
За выходные на дорогах Приморья зафиксировано более 80 ДТП
15:23
Во Владивостоке прошли городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек Фото
15:16
Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:09
Гибель животных в Приморском океанариуме продолжает расследовать СКР Эксклюзив
15:03
Владивостокцы против "фронтовой" дороги Фото
14:54
Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель Фото
14:42
Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока
14:32
На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности
14:30
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:24
Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке Видео
14:19
Телефономанию можно вылечить, - ученые
14:08
Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:54
За минувшие сутки в Приморье потушены три лесных пожара Фото
13:42
Спортсменка из Владивостока забрала Кубок Москвы по бодибилдингу Фото
13:32
«Социальный взрыв»: Во Владивостоке перестали работать лифты
13:31
Дальнобойщики вышли на митинг во Владивостоке Видео
13:23
Названо количество людей, пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге
13:20
Подозреваемый в терракте в Петербурге сам пришел в полицию Фото
13:09
Наркопреступник предстанет перед судом в Приморье
12:57
В понедельник во Владивостоке произошло 70 аварий Эксклюзив
12:46
Приморец похитил пенсию у пенсионерки
12:45
В серьезном ДТП в Приморье пострадал несовершеннолетний ребенок Фото
12:34
Приморцы недовольны качеством дорог в крае
12:22
Большинство приморцев против найма звезд спорта в региональные команды
12:11
Футбольный клуб "Луч-Энергия" в меньшинстве едва ли не обыграл астраханский "Волгарь" Видео
11:58
Мост в Приморье обрушился из-за весеннего таяния грунта Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4108 (47) от 04 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пилигрим из Хабаровска объединил славян с эскимосами
«Спартак-Приморье» прыгнул в полуфинал
Подрывники выходят на лед
«Еруслан» взывает к приставам
На 25-летие дружбы Тояма подарит сакуровую аллею
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем

907 респондентов проголосовали за имя российского военного деятеля
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Имя судна, которое выбрали путем общего голосования, нанесут на борт самолета в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Напомним, голосование стартовало еще в марте. В список опроса попали 17 имен исторических персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосовом – в пользу этого варианта высказались более половины участников голосования, 907 из 1732 опрошенных.

Надпись будет нанесена на борт судна на русском и английском языках, чтобы прочесть ее смогли не только местные жители,но и туристы из других стран. 

Отметим, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. 

Справочно:

Иван Надаров – российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза
15:16, 04 апреля 2017 Приморец похитил около 110 литров дизельного топлива из тепловоза

Возбуждено уголовное дело

Владивостокцы против
15:03, 04 апреля 2017 Владивостокцы против "фронтовой" дороги

Примводоканал не собирается заниматься ремонтом дорожного полотна

Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока
14:42, 04 апреля 2017 Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока

 Проект существует уже четыре года

На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности
14:32, 04 апреля 2017 На автовокзале Владивостока усиливают меры безопасности

С сотрудниками проведен дополнительный инструктаж

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:30, 04 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

«Социальный взрыв»: Во Владивостоке перестали работать лифты
13:32, 04 апреля 2017 «Социальный взрыв»: Во Владивостоке перестали работать лифты

Жители готовы выйти на митинг

Названо количество людей, пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге
13:23, 04 апреля 2017 Названо количество людей, пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге

Информация обновляется