Третий самолет малой авиации в Приморье обзавелся именем

907 респондентов проголосовали за имя российского военного деятеля

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Имя судна, которое выбрали путем общего голосования, нанесут на борт самолета в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Напомним, голосование стартовало еще в марте. В список опроса попали 17 имен исторических персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосовом – в пользу этого варианта высказались более половины участников голосования, 907 из 1732 опрошенных.

Надпись будет нанесена на борт судна на русском и английском языках, чтобы прочесть ее смогли не только местные жители,но и туристы из других стран.

Отметим, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.

Справочно:

Иван Надаров – российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.



