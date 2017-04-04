Примводоканал не собирается заниматься ремонтом дорожного полотна

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока 5 апреля в 17:30 пройдет собрание по поводу состояния проезжей части улицы Шкотовской со стороны трассы, сообщает РИА VladNews. Сбор состоится около магазина на въезде.

Горожане уже давно жалуются на состояние дороги, по которой тысячи владивостокцев, проживающих на Садгороде, Океанской, Фанзаводе добираются до федеральной трассы. По данным источника Фонда развития города "Горожанин и Гражданин", Примводоканал не собирается восстанавливать разбитую дорогу и сейчас судится на эту тему с администрацией Владивостока.

Справка:

В 2013-2015 годах КГУП "Приморский водоканал" занималось прокладкой и ремонтом водопровода по улице Шкотовской. Работы были завершены, но покрытие после этого компания так и не восстановила. Местные жители и общественные организации неоднократно обращались в прокуратуру и мэрию с требованием восстановить дорогу,. В результате, в 2016 году Водоканал объявил-таки конкурс на восстановление дорожного покрытия. Подрядчик снял оставшийся асфальт - но на этом всё закончилось. Жителям района пообещали, что весной положат новый асфальт, однако до сих пор так и не приступили к работам.