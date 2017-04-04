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Происшествия

В серьезном ДТП в Приморье пострадал несовершеннолетний ребенок

Полиция проводит проверку
Фото: ГАИ Приморья Фото: ГАИ Приморья
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ края.

Инцидент случился в городе Уссурийске в районе улицы Агеева,11. Мужчина 30-ти лет управлял автомобилем марки Toyota Soarer, двигаясь со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Чичерина. В районе дома по улице Агеева,11 водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Sprinter Marino. В результате удара пострадали 3 человека: водитель и пассажир Toyota Sprinter Marino, 34-летний мужчина и 8-летняя девочка, а также пассажир Toyota Soarer, 30-летний мужчина. Взрослые госпитализированы с травмами различной степени тяжести, ребенок направлен на амбулаторное лечение. В момент автомобильной аварии несовершеннолетняя находилась на заднем пассажирском сидении в детском автомобильном кресле.

В пресс-службе ГАИ Приморья сообщают, что стаж водителя-виновника ДТП составляет 10 лет. В 2017 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Стаж вождения водителя Toyota Sprinter Marino – 3 года, к административной ответственности не привлекался.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение

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