Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке

Про животных и для животных

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Благотворительная выставка-продажа картин прошла во Владивостоке. Дети написали картины в поддержку фонда помощи бездомных животных «Умка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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