Благотворительная выставка-продажа картин прошла во Владивостоке. Дети написали картины в поддержку фонда помощи бездомных животных «Умка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке
Про животных и для животныхВладивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.
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