Во Владивостоке прошли городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменок

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В минувшую субботу, 1 апреля, в Краевом доме физкультуры во Владивостоке состоялись городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Чемпионат города прошел при поддержке управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока совместно с муниципальным центром женских единоборств «Амазонка» и городской женской федерацией борьбы.

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино, Спасска – Дальнего, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, поселков Ярославского и Краскино.

По итогам чемпионата Владивостока по самбо среди девушек первое место заняла команда муниципального центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка». Первое командное место чемпионата края завоевали студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Победители и призеры командных соревнований по самбо награждены кубками и дипломами. В личном первенстве по самбо и сумо победители и призёры в каждой весовой категории награждены грамотами и медалями. Итоги личных соревнований прилагаются.