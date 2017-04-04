Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького представляет репертуар на апрель, сообщает РИА VladNews.
Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель
Зрителей ждут четыре премьерыВладивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.
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