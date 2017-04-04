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Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель

Зрителей ждут четыре премьеры
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького представляет репертуар на апрель, сообщает РИА VladNews.

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